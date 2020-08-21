Туреччина виявила газові родовища у Чорному морі — ЗМІ

Турецьке бурове судно Fatih виявило в Чорному морі відразу кілька родовищ природного газу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Судно проводить геологорозвідувальні роботи в Чорному морі з 20 липня на ділянці "Дунай-1", який розташований недалеко від перетину болгарської та румунської морських кордонів з внутрішніми водами Туреччини.

За даними турецьких ЗМІ, судно могло виявити поклади природного газу хорошої якості на ділянці "Дунай-1", а також ще одне родовище біля берегів Туреччини в районі міста Киркларелі.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, проте в середу, 19 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що в п'ятницю, 21 серпня, оголосить громадянам "дуже хорошу новину", яка відкриє нову еру для країни.

Нагадаємо: раніше турецьке судно "Барбарос Хайреттін Паша" провело розвідувальні роботи в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в західній частині Чорного моря.