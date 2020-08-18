Газовидобувні компанії переглядають свої програми у бік скорочення — Опімах

Газовидобувні компанії ініціюють перегляд своїх програм, скорочуючи виробничі плани.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у інтерв'ю виданню Главком.

Він зазначив, що ціни на газ впали не лише в Україні, а й в усьому світі і така тенденція негативно відобразилася на діяльності підприємств і на їхніх планах.

"Який буде видобуток наступного року, важко сказати. Сьогодні компанії ініціюють перегляд своїх програм: якщо були зобов’язання умовно пробурити певну кількість свердловин, то тепер ця кількість переноситься на наступний рік, а іноді й просто зменшується. Важливо розуміти, що це об’єктивні причини: в компаній немає грошей на реалізацію масштабних проєктів", - сказав Опімах.

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За його словами, тепер інвестори вибирають найменш фінансово ризиковані проєкти.

"До прикладу, якщо є три свердловини, то в першу чергу візьмуть ту, яка найменш ризикована. З іншого боку, такі виклики породжують й позитивні речі: щоб вижити, компанія намагається працювати більш ефективно із застосуванням передових технологій, мінімізації ризиків, підвищення ефективності управлінських і технологічних процесів", - відзначив голова Держгеонадр.