Держгеонадра запустили єдиний центр обрахунку вартості спецдозволів

Державна служба геології та надр створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, на який буде покладено функції, що раніше виконували три окремі установи: УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Державна служба геології та надр України на базі ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд" створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, який об‘єднає функції, що раніше надавали три окремі установи — УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ. Відтепер обрахунок розміру збору, запит на перелік геологічної інформації, що отримана за кошти державного бюджету, та оцінка її вартості відбуватиметься на базі Геоінформу, у єдиному Центрі геолого-економічних досліджень та експертиз", - ідеться у повідомленні.

У відомстві висловили думку, що ця ініціатива стане кроком на шляху до створення якісних сервісних послуг і усунення штучних бар‘єрів для інвестора.

"Надрокористувач зможе отримати всю необхідну інформацію у єдиному центрі протягом 14 днів. Раніше ця процедура тривала 60 днів. Також, завдяки оптимізації процесу, інвестору більше не потрібно здійснювати три окремі платежі — за послугу визначення розміру збору, за перелік геологічної інформації та послугу визначення її вартості, тепер це буде єдиний платіж: вартість послуг обрахунку вже включатиме в себе підбір та пошук геологічної інформації", - розповів голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи на користування надрами, з них 35 було продано на електронних торгах. Розмір надходжень до бюджетів у результаті продажу дозволів на електронних аукціонах становив 503,9 млн грн.

Загальна запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн.