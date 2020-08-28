ЄС готовий піти на санкції проти Туреччини "за відсутності прогресу з її боку" - Боррель

Міністри закордонних справ Євроcоюзу на зустрічі в Берліні домовилися, «за відсутності прогресу з Туреччиною», розробити список подальших санкцій проти цієї країни у зв'язку з її діями в Східному Середземномор'ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на главу європейської дипломатії Жозефа Борреля, який висловився з цього приводу в п’ятницю.

«Ми чітко і рішуче відстоюємо інтереси Європейського Союзу, солідарні з Грецією і Кіпром. Туреччина повинна утриматися від односторонніх дій. Це основний елемент, що дозволяє просувати діалог», - наголосив Боррель.

Він підкреслив, що в ЄС «зростає розчарування» поведінкою Туреччини.

Боррель сказав, що Рада ЄС готова додати у чорний список імена осіб, рекомендованих Кіпром для застосування санкцій у зв'язку з тим, що він назвав «незаконним бурінням» Туреччиною в Східному Середземномор'ї, «з метою його швидкого схвалення».

«Ми також домовилися, що за відсутності прогресу з Туреччиною ми могли б розробити список подальших обмежувальних заходів, які могли б бути обговорені Європейською радою 24 вересня», - зазначив глава дипломатії ЄС.

Варто додати, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який в останні тижні намагається стати посередником у пом’якшенні напруги між Грецією і Туреччиною, також заявив, що додаткові санкції необхідно обговорити на європейському саміті у вересні.

Як відомо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значного зростання напруги в і без того складних відносинах між Анкарою та Афінами..

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.

Греція неодноразово закликала ЄС запровадити санкції проти Туреччини.

Фото: College of Europe in Natolin