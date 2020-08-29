Анкара критикує позицію ЄС щодо прав Туреччини в Середземному та Егейському морях

Офіційна Анкара заявляє, що Євросоюз не має права у розв'язанні міжнародних питань дотримуватися виключно інтересів своїх членів, не зважаючи на позиції інших сторін, зокрема прав Туреччини в Середземному та Егейському морях.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на коментар віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа інформагентству "Анадолу".

"Європейський Союз - це не міжнародний суд, це не механізм, який визначає, хто правий, а хто неправий. Ми не вважаємо Європейський Союз таким. Це лише регіональне об'єднання, яке намагається забезпечити економічну і політичну єдність країн-членів", - сказав віцепрезидент.

За його словами, ЄС звик поводитися "зверхньо" по відношенню до інших країн, "сприймають себе ледь не в якості міжнародної судової інстанції, розглядаючи будь-яке питання з точки зору власної вигоди".

"Сучасний Євросоюз - насправді це досить громіздке об'єднання, яке опустилося до того, що йде на поводі у своїх країн-членів, таких як Греція", - сказав він.

Він заявив, що позиція Євросоюзу по відношенню до Туреччини у питаннях її прав у Середземному та Егейському морях несправедлива, а сама євроінституція жодного разу не виступила на боці Туреччини.

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Як відомо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження в Східному Середземномор'ї призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією. Афіни вважають, що території, де Туреччина хоче проводити дослідження, входять до її юрисдикції. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та продовжує дослідження. Зокрема зараз судно геосейсмічної розвідки Oruç Reis проводить дослідження у східному Середземномор’ї.

У ЄС заявили про готовність запровадити санкції проти Туреччини "за відсутності прогресу з її боку" та продовження "незаконних бурінь" в східному Середземномор'ї.