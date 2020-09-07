Греція посилила патрулювання кордону із Туреччиною через потік нелегалів

Греція посилила патрулювання на кордоні з Туреччиною для зупинення зростаючого припливу нелегальних мігрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of America.

«Мобілізовано десятки прикордонників для прочісування розлогих полів та боліт у регіоні Еврос, що розділяє Грецію та Туреччину. Ще сотні будуть розміщені на грецьких островах у Егейському морі, щоб зупинити нелегальні морські переправи», - йдеться у повідомленні з посиланням на заяви грецької влади.

За даними ООН, лише за останній місяць незаконний перетин кордону до Греції з боку Туреччини подвоївся. Це відбувається також на фоні загострення відносин двох країн через ситуацію в східному Середземномор’ї.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили про те, що ЗС Туреччини вивели із Сирії 40 танків та направляють їх до греко-турецького кордону. Поки офіційно Туреччина не заявляла про переміщення ОВТ та особового складу до прикордонних з Грецією територій.

Як відомо, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах виключної економічної зони цієї країни. 10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор’ї, попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

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Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надасть платформу для переговорів та зниження напруги у Східному Середземномор’ї. Анкара та Афіни погодилися розпочати технічні перемовини у НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності та для зменшення ризиків пригод і нещасних випадків у Східному Середземномор’ї.