Греція почала перемовини з Францією про купівлю 18 винищувачів

Греція на тлі напруження у Середземномор’ї розпочала перемовини з Францією щодо закупівлі 18 багатоцільових літаків четвертого покоління Rafale.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє французьке видання l’Opinion.

Представник грецького уряду заявив, що Афіни в міру зростання напруженості у східному Середземномор'ї розпочали переговори з кількома країнами, включаючи Францію, щодо придбання військової техніки та озброєння для зміцнення своєї армії. «У цьому контексті ми обговорюємо, зокрема, придбання літаків (у Франції – ред.)», - сказав він.

Напередодні міністр фінансів Греції Крістос Стайкурас заявив, що країна готова інвестувати в закупівлю озброєння та інших засобів, які допоможуть, за його словами, зміцнити «стримуючу силу» після багаторічних обмежень на оборонні витрати.

У понеділок грецькі ЗМІ повідомили, що Афіни домовились придбати 18 винищувачів Rafale виробництва французького концерну Dassault Aviation. За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорив можливість укладення контракту з президентом Франції Еммануелем Макроном. Журналісти припускають, що вісім винищувачів Франція може продати у найближчій перспективі, виключивши їх зі складу своїх ВПС. Ще 10 французи можуть добудувати, але вже після виконання контракту на постачання 20 літаків для Єгипту.

Багатоцільовий винищувач Rafale є сучасним літаком четвертого покоління, має здатність нести до 9 тонн озброєння, включаючи високоточні ракети різних класів і керовані бомби.

Як повідомлялося, у серпні між Туреччиною та Грецією загострилися відносини через розбіжності щодо розвідки та видобутку вуглеводневих ресурсів в акваторії Середземного моря. Анкара відправила геологорозвідувальне судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах східного Середземномор’я. Напередодні Анкара заявила, що продовжує роботу судна до 12 вересня. Франція 13 серпня підтримала Грецію, перекинувши у регіон винищувачі Rafale та два військові кораблі.

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