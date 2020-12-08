Німецькі науковці закликають ввести жорсткий локдаун на Різдво

Національна академія наук "Леопольдіна" закликає уряд Німеччини запровадити жорсткі обмеження контактів на Різдвяні свята, аби вповільнити темпи поширення коронавірусу.

Про це йдеться у листі академії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 24 грудня (Святвечір у Німечині - ред.) і щонайменше до 10 січня суспільне життя в Німеччині має «завмерти», мають бути застосовані жорсткі обмеження», - вважають науковці.

При цьому "Леопольдіна" рекомендує вже з 14 грудня звести до мінімуму контакти у професійній та приватній сферах. Пропонується раніше розпочати різдвяні канікули у закладах освіти та продовжити їх до 10 січня; групову діяльність у сферах культури та спорту слід припинити зовсім. Науковці також наполягають на закритті всіх магазинів, окрім тих, що задовольняють щоденні потреби жителів.

Читайте також: У Німеччині пройшли акції проти карантину

«Рамкові умови - різдвяні канікули в навчальних закладах та обмежена діяльність багатьох компаній та органів влади - дають можливість досягти значного прогресу у стримуванні пандемії», - переконані в академії.

Як підкреслюють у "Леопольдіні", ситуація в країні все ще серйозна; попри частковий локдаун, який діє в Німеччині з початку листопада, кількість заражень дуже велика, щодня вмирають сотні людей, лікарні перевантажені, медичний персонал уже на межі можливостей.

Тим часом прем’єр Баварії Маркус Зедер сьогодні переконував членів земельного парламенту підтримати його пропозиції з введення жорстких заходів починаючи з 9 грудня. Пропозиції включають 10 пунктів, спрямованих на обмеження контактів, і запровадження «стану катастрофи».

Читайте також: Баварія посилює карантин і оголошує стан катастрофи

У вівторок про введення повного локдауну у період свят оголосила Саксонія. За словами прем’єра Міхаеля Кречмера, з 14 грудня і до 10 січня у регіоні закриють школи та дитячі садки, магазини (за винятком тих, що торгують необхідним), відомства.

Очікується, що найближчим часом подібні рішення приймуть і деякі інші землі ФРН.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу у Німеччині виявлено 14 054 випадки COVID-19, загальна їх кількість від початку пандемії сягнула 1 197 709-ти.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 68 053 518 випадків COVID-19, зокрема 1 553 140 летальних, одужали 47 143 862 особи.