Баварія посилює карантин і оголошує стан катастрофи

Німецька земля Баварія посилює карантинні заходи та оголошує стан катастрофи.

Про це повідомив прем’єр землі Маркус Зедер після екстреного засідання уряду в неділю, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми знову оголошуємо стан катастрофи», - сказав Зедер, нагадавши, що подібний захід дав позитивний результат під час першої хвилі навесні цього року. На сьогодні ситуація набагато гірша.

Кожні 4 хвилини в Німеччині вмирає людина, зазначив Зедер. Він підкреслив, що з етичної та моральної точки зору неможливо не діяти. За словами політика, «локдаун-лайт» зміг зупинити експоненціальне зростання, «але не більше того». Цифри нових захворювань і смертей залишаються занадто високими, клініки переповнені, системі охорони здоров’я загрожує перевантаження. Чекати початку нового року та запроваджувати нові заходи – занадто пізно, попередні свята є особливим викликом.

Прем’єр перелічив 10 пропозицій, які він представить ландтагу (земельному парламенту) у вівторок і сподівається ввести в дію з наступної середи, 9 грудня, і до 5 січня щонайменше. Основна їх ціль – скорочення контактів.

З цією метою вводиться обмеження на вихід з дому, він буде дозволений лише з поважної причини – на роботу, за покупками, для відвідання родичів, які потребують допомоги тощо. У гарячих точках (де рівень зараження перевищує 200 на 100 тисяч населення) буде введено комендантську годину з 21.00 до 05.00. Виняток буде зроблено 23-26 грудня, але не в Новорічну ніч.

Зустрічатися дозволено членам 2 домогосподарств, але не більше 5 людей (без урахування дітей до 14 років).

Школи з середи перейдуть переважно на дистанційне навчання за винятком ​​випускних класів.

У магазинах можуть перебувати покупці з розрахунку 1 людина на 20 кв. м.

Заборонять розпиття алкоголю в публічних місцях.

Обмежать також відвідання будинків престарілих.

Влада закликає всіх, хто може відправити людей працювати в режимі хоум-офіс, зробити це, а там де можливо, - зовсім відправити людей на канікули, щоб вони залишалися вдома.

Баварія є однією з найбільш уражених COVID-19 земель ФРН. Загалом, за даними Інституту Роберта Коха, протягом суботи в країні прибуло 17 767 нових випадків інфікування, що на понад 3 тисячі більше, ніж тиждень тому; загалом з початку пандемії –зафіксовано 1 171 322 випадки. Померло з кінця січня 18 772 людей, у тому числі 255 за останню добу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 974 746 випадків коронавірусу, зокрема 1 536 718 летальних, одужали 46 355 633 особи.