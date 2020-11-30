Меркель попередила про загрозу «третьої хвилі» пандемії COVID-19 у Німеччині

Канцлер ФРН Ангела Меркель критикує тих, хто легковажно ставитися до коронавірусу та нехтує вимогою скоротити контакти, що може призвести до третьої хвилі пандемії.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, вона заявила під час віртуальної зустрічі з поліціянтами з різних земель.

«Нам повинні бути дуже, дуже обережними взимку. Інакше ми попрямуємо безпосередньо до наступної хвилі», - попередила канцлер.

Третя хвиля, за її словами, наступить, якщо люди в Німеччині не будуть поводитися з великою обережністю під час зимових місяців.

Меркель останніми днями піддала критиці ті регіони ФРН, де було прийнято рішення відкрити готелі для родинних святкувань під час Різдва та Нового року.

Також німецька канцлер виступає одним з найактивніших противників функціонування гірськолижних курортів упродовж святково-відпускного сезону. Вона закликає європейських колег підтримати її, втім, не всі країни готові піти на такий крок, зокрема, не погоджуються з Меркель Австрія та Швейцарія.

Поліціянти розповіли канцлеру про свою роботу в умовах пандемії корони, зокрема, про насильство стосовно себе під час «антикоронних» акцій протесту.

За даними Інституту Роберта Коха, в неділю в країні було зафіксовано 11 169 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії - 1 053 869.