Німеччина перетнула позначку в 1 мільйон випадків COVID-19
Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, передає кореспондент Укрінформу.
За останню добу до цього числа додалось 22 806 нових випадків.
При цьому зафіксовано новий сумний рекорд кількостей смертей – 426.
Кількість пацієнтів, які лікуються в реанімації, різко зросла з 655 до 3395 у період з 15 жовтня по 15 листопада. Вільними залишаються, 20% ліжок інтенсивної терапії.
Країна вийшла на так зване плато, але бажаного суттєвого зменшення темпів інфікування немає попри локдаун, який діє в країні з 2 листопада.
В RKI припускають, що реальна кількість інфікованих є набагато вищою, оскільки багато людей переносять хворобу безсимптомно.
Як повідомлялося, керівники федеральних земель минулої середи погодили більш жорсткі коронавірусні обмеження протягом майбутніх зимових свят.