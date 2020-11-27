Німеччина перетнула позначку в 1 мільйон випадків COVID-19

Загальна кількість випадків захворювань на COVID-19 у Німеччині з кінця січня, коли був зафіксований перший випадок, перевищила позначку в один мільйон.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, передає кореспондент Укрінформу.

За останню добу до цього числа додалось 22 806 нових випадків.

При цьому зафіксовано новий сумний рекорд кількостей смертей – 426.

Кількість пацієнтів, які лікуються в реанімації, різко зросла з 655 до 3395 у період з 15 жовтня по 15 листопада. Вільними залишаються, 20% ліжок інтенсивної терапії.

Країна вийшла на так зване плато, але бажаного суттєвого зменшення темпів інфікування немає попри локдаун, який діє в країні з 2 листопада.

В RKI припускають, що реальна кількість інфікованих є набагато вищою, оскільки багато людей переносять хворобу безсимптомно.

Як повідомлялося, керівники федеральних земель минулої середи погодили більш жорсткі коронавірусні обмеження протягом майбутніх зимових свят.