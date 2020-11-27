У Росії за добу — найбільша кількість випадків коронавірусу від початку пандемії

За четвер у РФ зафіксували 27 267 нових випадків зараження коронавірусом - це найбільша кількість з початку пандемії, минулий рекорд було встановлено на день ​​раніше, і він був помітно меншим - 25 195.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчить інформація на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники окупованих Криму і Севастополя). Таким чином, на цей час загальна кількість інфікованих в Росії становить 2 196 691. Найбільше нових випадків COVID-19 за четвер було виявлено у Москві - 7918 (антирекорд добового приросту), Петербурзі - 3687 (також новий антирекорд), Московській області - 1058, Нижньогородській області - 459. Читайте також: В Японії скасували щорічну появу імператора перед підданими через COVID-19 За добу в країні одужали 26 269 осіб, а всього з початку епідемії - 1 697 618. Від COVID-19 учора померли 487 пацієнтів, при цьому загальна кількість летальних випадків сягнула 38 175. За даними Worldometer, у світі зафіксовано 61 362 173 випадки коронавірусу, зокрема 1 438 651 летальний, одужали 42 441 698 осіб.