В Японії скасували щорічну появу імператора перед підданими через COVID-19

В Японії вирішили скасувати щорічну появу імператора перед підданими на тлі збільшення випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Kyodo, про це повідомили в агентстві імператорського двору Японії.

«Було ухвалене рішення скасувати щорічний новорічний захід імператора Нарухіто в Імператорському палаці через нещодавній сплеск числа нових випадків коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалили через побоювання, що захід призведе до тисняви, а це може бути загрозою для життя зокрема літніх громадян, які перебувають у зоні ризику через зараження на важку форму COVID-19.

Це перше скасування заходу з 1990 року, коли країна оплакувала смерть імператора Хірохіто, діда нинішнього імператора.

На заході, який зазвичай проходить 2 січня, імператор, імператриця та інші члени імператорської родини вітають тисячі доброзичливців із балкона палацу в Токіо.

За даними Worldometer, в Японії на сьогодні зареєстровано 137 261 випадок коронавірусу, зокрема 2 022 людини загинули, 116 378 - одужали. У другій половині листопада в країні фіксувалися рекордні показники захворюваності за добу, що перевищують 2 тис. заражень.