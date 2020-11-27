У світі - 61,3 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Станом на ранок 27 листопада в світі зафіксували 61 308 161 випадок коронавірусу, зокрема 1 437 835 смертей і 42 396 171 одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
У тому числі за ніч зареєстрували вже 16 003 нових випадків захворювання та ще 854 смертей.
У США з початку пандемії коронавірусом заразилися 13 248 678 осіб, з них 269 555 загинули. В Індії зареєстровано 9 309 871 випадок (135 752 летальних), а в Бразилії 6 204 570 (171 497 летальних).
Фото: ANSA