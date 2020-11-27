У світі - 61,3 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 листопада в світі зафіксували 61 308 161 випадок коронавірусу, зокрема 1 437 835 смертей і 42 396 171 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

У тому числі за ніч зареєстрували вже 16 003 нових випадків захворювання та ще 854 смертей.

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У США з початку пандемії коронавірусом заразилися 13 248 678 осіб, з них 269 555 загинули. В Індії зареєстровано 9 309 871 випадок (135 752 летальних), а в Бразилії 6 204 570 (171 497 летальних).

Фото: ANSA