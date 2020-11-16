Зустрічі тільки з близькими: Меркель закликає звести контакти до абсолютного мінімуму

Влада Німеччини під час наради глави федерального уряду та прем’єрів 16 федеральних земель 16 листопада вирішила не вводити додаткових обмежень, але наполягати на ще більшому обмеженні контактів між людьми.

Канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу після багатогодинних перемовин знову звернулась до громадян із закликами звести контакти до абсолютного мінімуму, передає кореспондент Укрінформу.

«Кожен контакт, який не відбувся, це добре для подолання пандемії», - переконана Меркель.

Всі без винятку святкування мають бути скасовані, зустрічатись членам одного домогосподарства можна відтепер не просто з членами одного іншого домогосподарства, але з членами одного й того ж кола, не міняючи контакти.

Від усіх поїздок транспортом, які не є абсолютно необхідними, треба відмовитись.

Меркель констатувала, що попри введення 2 листопада часткового локдауну, перелому наразі досягнути не вдалося, хоча експоненціальне зростання кількості нових захворювань призупинилось.

До маркера 50 нових захворілих на 100 тис. населення, коли можливо простежувати ланцюжки інфікування, ще далеко, визнала Меркель. Наразі середня позначка по країні становить 140 на 100 тисяч.

Керівники урядів знову радитимуться 25 листопада щодо визначення стратегії святкування Нового року.

Також досягнуто домовленості, що громадяни старше 65 років і хворі на деякі хронічні захворювання отримують від держави безкоштовно по 15 масок типу FFP2.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в Німеччині зафіксовано 10 824 нових випадки інфікування, загальна кількість з початку пандемії сягнула 801 327.

Як повідомлялося, станом на 16 листопада у світі зареєстровано 55 091 825 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 328 316 осіб померли, 38 317 730 одужали.