У Німеччині пройшли акції проти карантину

На вихідні в низці міст Німеччини пройшли численні демонстрації проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у Дюссельдорфі в акції протесту в неділю взяли участь близько 1200 людей, у Бремені – трохи більше 300, стільки ж у Шверіні, у Маннхаймі – орієнтовно 70.

Демонстрації були організовані рухом Querdenken – «Альтернативне мислення». Вони не були санкціоновані владою. Протести відбулися переважно мирно, втім поліція затримала кілька осіб.

Проти критиків обмежувальних заходів вийшли також малочисельні контредемонстрації.

Querdenken планує зібрати на велику демонстрацію 12 грудня у Франкфурті-на-Майні до 40 тисяч учасників. Влада розглядає заявку, яку поки не схвалила.

У Німеччині в грудні - на початку січня посилено обмеження через стабільно високу кількість нових інфікувань COVID-19.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом суботи в країні зафіксовано 17 767 нових випадків інфікування.

Фото: dpa