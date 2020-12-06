У Німеччині пройшли акції проти карантину

У Німеччині пройшли акції проти карантину

Укрінформ
На вихідні в низці міст Німеччини пройшли численні демонстрації проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у Дюссельдорфі в акції протесту в неділю взяли участь близько 1200 людей, у Бремені – трохи більше 300, стільки ж у Шверіні, у Маннхаймі – орієнтовно 70.

Демонстрації були організовані рухом Querdenken – «Альтернативне мислення». Вони не були санкціоновані владою. Протести відбулися переважно мирно, втім поліція затримала кілька осіб.

Проти критиків обмежувальних заходів вийшли також малочисельні контредемонстрації.

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Querdenken планує зібрати на велику демонстрацію 12 грудня у Франкфурті-на-Майні до 40 тисяч учасників. Влада розглядає заявку, яку поки не схвалила.

У Німеччині в грудні - на початку січня посилено обмеження через стабільно високу кількість нових інфікувань COVID-19.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом суботи в країні зафіксовано 17 767 нових випадків інфікування.

Фото: dpa

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