В Італії виявили масові порушення в центрах тестування на COVID-19

Національна італійська поліція викрила на неправомірної діяльності десятки лабораторій з тестування на вірус SARS-COV-2 в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зазначається, що деякі з цих центрів використовували прострочені реагенти або офіційно не реєстрували виявлені позитивні випадки захворювання на COVID-19.

Під час масштабної операції було перевірено близько 285 установ, у 67 з них поліція зафіксувала 94 порушення.

За словами карабінерів, близько 60 відсотків правопорушень були пов'язані з недотриманням медичних протоколів щодо стримування епідемії.

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У 14% випадків центри тестування пропускали або відкладали повідомлення регіональним органам охорони здоров'я про позитивні результати тестів, підриваючи дії італійської влади з тестування та відстеження контактних осіб з COVID-19.

Також були випадки неправильного зберігання реагентів для тестування на COVID-19: вони зберігалися при неправильній температурі або у них закінчився термін придатності.

Офіцери поліції в північній провінції Болонья також виявили магазин лікувальних трав, в якому продавалися неліцензовані китайські набори «для тестування на коронавірус». Власник магазину був оштрафований на 10 тисяч євро (12 тисяч доларів).

Як повідомляв Укрінформ, в Італії триває запроваджений владою 4 листопада загальнонаціональний локдаун.

За даними порталу Worldometer, в Італії зареєстровано понад 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 55 576 летальних.