Італія просить допомоги іноземних лікарів у боротьбі з COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Органи охорони здоров’я Італії повідомили, що пристроїв ШВЛ в країні достатньо, щоб впоратися з другою хвилею пандемії, але недостатньо медиків, щоб з ними працювати.
Регіони в Італії можуть автономно приймати рішення щодо заходів у галузі охорони здоров'я. У районах на півночі країни, таких як П'ємонт та Ломбардія, місцева влада звернулася за допомогою до НГО з проханням надіслати лікарів з усього світу.
"Проблема, з якою ми стикаємось, полягає в тому, що у відділеннях інтенсивної терапії можуть працювати лише спеціалісти. Це включає як спеціалізованих лікарів, так і медичних сестер. Однак цифри не обнадійливі, нам потрібні 2 000 лікарів, які можуть працювати з апаратами штучної вентиляції", - заявив Карло Палермо - лідер профспілки лікарів Італії.
Уряд Італії вже планує збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з існуючих 5 200 до близько 11 000.
Палермо зазначив, що "це означатиме додавання нових ліжок там, де вже не вистачає медичного персоналу, що означає зниження рівня безпеки та якості лікування".
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 – летальних, одужали вже понад 38,4 млн людей.
Фото: ANSA