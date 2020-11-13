Влада Італії поширила локдаун ще на кілька регіонів

Обмеження, спрямовані на уповільнення зростання кількості нових випадків коронавірусу в Італії, тепер поширені на два нових регіони: Тоскану і Кампанію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ці регіони тепер визначені як червона зона з високим ризиком зараження, заявили у Міністерстві охорони здоров'я Італії.

Зокрема, Кампанія потрапила прямо із жовтої до червоної зони, в обхід помаранчевої, після того, як місцеві медики заявили, що система охорони здоров'я регіону майже зазнала колапсу.

Таким чином, з неділі 15 листопада Тоскана та Кампанія приєднаються до північних регіонів Ломбардії, П'ємонту та Валле Д'Аоста, а також провінції Больцано та Калабрії, які потрапили до червоної зони раніше.

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Людям, які мешкають у цих регіонах, дозволяється виходити з власних осель лише на роботу, за станом здоров'я або при настанні надзвичайних ситуацій.

Бари, ресторани та більшість торговельних закладів у цих регіонах зачинені.

Як повідомлялося, в Італії протягом доби підтвердили коронавірус у 40 902 осіб, загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в країні зросла до 1 107 303.