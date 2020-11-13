В Італії підтвердили понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу

В Італії за добу підтвердили коронавірус у 40 902 осіб, загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в країні зросла до 1 107 303.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Це новий рекорд захворюваності за добу в країні, що перевищив попередній, встановлений 7 листопада, - 39 811 нових випадків інфікування.

За минулу добу в Італії проведено 254 908 тестів на коронавірус, що на 20 236 більше, ніж попередньої доби.

Вчора внаслідок пандемії в країні померли 550 хворих, загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 44 139 осіб.

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Одужали вже 399 238 людей.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальних, одужали 37 244 628 осіб.

Фото: ANSA