В Італії вивчають швидкість поширення коронавірусу через стічні води

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Кінцевою метою дослідження є створення системи, яка буде щотижня повідомляти про швидкість переміщення вірусу COVID-19 серед місцевого населення. У свою чергу це дозволить місцевій владі зрозуміти, чи очікується пік, та дати їм достатньо часу для підсилення лікарень та передового медичного персоналу.

Наразі зразки відбирають один або два рази на тиждень з каналізаційних споруд по всій Італії, і цей дослідницький проєкт розширюється доволі швидко.

«Аналізи дають нам безпосереднє уявлення про епідеміологічний статус конкретного населення відповідного міста. Існує пряма кореляція між кількістю вірусу та популяцією, тому легко зробити статистичний аналіз», - сказав Алессандро Террачані, начальник управління якості води із установи Acqualatina Sewage Works.

Дослідники очікують, що цей проєкт повністю запрацює до кінця року, надаючи оперативні дані з 166 міст у 10 регіонах Італії.

Як повідомлялось, Італія стала символом коронавірусної кризи в Європі, коли військові вантажівки були залучені для перевезення загиблих у перші місяці пандемії. Середньодобова кількість нових випадків захворювання в країні досягла піку (понад 34 тисячі) за останні 7 днів.

Загалом із початку пандемії в Італії було виявлено більше 1,02 мільйона випадків COVID-19. Через другу хвилю пандемії цієї осені по всій країні знову запроваджуються карантинні обмеження.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних, одужало 36 676 965 людей.