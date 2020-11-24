В Італії зафіксували найбільше смертей за добу від початку пандемії

В Італії протягом останньої доби підтвердили коронавірус у 23 232 осіб, 853 пацієнти з COVID-19 померли. Це добовий антирекорд кількості летальних випадків в Італії протягом другої хвилі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Такої кількості добових летальних випадків в Італії не фіксували з 28 березня - тоді було зареєстровано 889 смертей внаслідок пандемії COVID-19.

Загальна кількість жертв пандемії в Італії досягла 51 306 осіб.

Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в Італії зросла до 1 455 022.

Водночас одужали від недуги вже 605 330 пацієнтів.

Протягом доби в Італії було здійснено 188 659 тестів на COVID-19, що на 39 714 більше, ніж попередньої доби.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 680 002 випадки коронавірусу, зокрема 1 405 061 летальний, одужало 41 289 505 людей.

Фото: ANSA