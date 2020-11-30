Угорський прем'єр їде у Польщу узгоджувати дії щодо бюджету ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок увечері прибуде до Польщі, аби обговорити з колегою Матеушем Моравецьким подальші дії щодо переговорів щодо бюджету ЄС.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.

“Cьогоднішня зустріч має на меті обговорити подальші дії у контексті переговорів щодо бюджету ЄС та найближчого саміту Ради ЄС”,- сказав Мюллер.

Як повідомлялося, 26 листопада у Будапешті прем'єр-міністри Угорщини та Польщі підписали спільну декларацію про готовність заблокувати майбутній бюджет ЄС на 2021-2027 роки у рязі, якщо європейські інституції й надалі наполягатимуть на прив’язці дотримання верховенства права до виділення коштів з бюджету ЄС. У декларації зазначається, що потрібно знайти вихід зі складної ситуації, що дасть змогу якнайшвидше виділити кошти усім країнам-членам ЄС.

16 листопада посли країн ЄС у Брюсселі узгодили умови розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки і фонду відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу. Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права.

Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади. У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.