Моравецький – Меркель: Польща готова ветувати бюджет ЄС

Як передає кореспондент Укрінформу, про це після онлайн-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель написав у Facebook прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Я підтвердив нашу готовність (Польщі – ред.) накласти вето на новий бюджет ЄС, якщо ми не знайдемо рішення, яке є добрим для всього Євросоюзу, а не лише для окремих членів”,- написав Моравецький.

Він повідомив німецькому канцлеру, що Польща очікує на подальшу роботу, що дасть можливість “швидко знайти рішення, які гарантуватимуть права усіх країн членів і повагу до європейських угод".

“Я також попросив глибоко проаналізувати нашу позицію не лише з точки зору суперечки, яка зараз триває, а єдності і майбутнього бачення Європи”,- підкреслив польський прем’єр.

Як повідомлялося, у четвер під час візиту Моравецького до Будапешта Польща й Угорщина підписали декларацію, в якій виразили готовність блокувати прийняття майбутнього бюджету ЄС, якщо євроінституції й надалі наполягатимуть на прив’язці верховенства права до бюджету ЄС. На переконання Моравецького й Орбана, це рішення може бути прецедентним і й надалі іншим країнам ЄС висуватимуться різноманітні вимоги, які не передбачені основоположними документами ЄС.

16 листопада посли країн ЄС у Брюсселі узгодили умови розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки і фонду відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу. Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права.

Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади.

У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.

Фото: facebook.com/MorawieckiPL