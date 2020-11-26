Польща каже, що новий розподіл бюджету ЄС може призвести до «розпаду Європи»

Польща і Угорщина рішуче налаштовані блокувати новий механізм розподілу бюджету ЄС, що полягає у прив’язці до дотримання верховенства права, оскільки вважають його упередженим і політично вмотивованим, а також таким, що у перспективі загрожує розпадом ЄС.

Про це під час спільної пресконференції у Будапешті заявили глави урядів обох країн Матеуш Моравецький і Віктор Орбан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Cьогодні ми стоїмо перед новим викликом - зовсім новим механізмом, який ... є політично вмотивованим рішенням і може призвести до розділення, а можливо, і до розпаду ЄС”,- заявив Моравецький.

За його словами, йдеться про примушення до виконання розпорядження, що стосується так званого верховенства права. Польський прем’єр-міністр додав, що це розпорядження, яке має стосуватися бюджету, "насправді стосується інших справ, які з ним не пов’язані".

“Це дуже небезпечно для єдності усієї Європи. Це – погане рішення, яке загрожує розпадом Європи”, - переконаний Моравецький.

За його словами, у липні Польща й Угорщина погодилися з домовленостями щодо європейського бюджету, але підхід до їх виконання виявився іншим.

“Насправді, Німецьке головування (в ЄС – ред.) не виконало липневих домовленостей”, - заявив глава польського уряду.

На його переконання, прив’язка верховенства права до виділення коштів з бюджету ЄС “збиває зі шляху”.

“Ми не хочемо, щоб ЄС зійшов зі свого курсу. А цей курс має полягати в тому, що 27 країн мають 27 різних правових норм, традицій, сприйняття майбутнього. Цю різноманітність треба шанувати і цінувати”, - наполягає польський прем’єр.

Він підкреслив: “Ми не вагатимемося застосувати вето - не лише для добра Угорщини та Польщі, а й всього ЄС”.

Своєю чергою очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Будапешт не проголосує за пропозицію, яка буде невигідна Варшаві.

“Боротимемося разом”, - сказав він.

На переконання Орбана, намагання окремих країн та європейських інституцій поєднати питання верховенства права і бюджету ЄС є справою “ідеологічною, а не фактичною”.

Глави урядів Угорщини і Польщі прийняли спільну заяву, в якій наголошується, що їхні країни не погоджуються на нинішні домовленості стосовно прив’язки розподілу бюджету Євроспільноти до верховенства права. У декларації зазначається, що потрібно знайти вихід зі складної ситуації, який дасть змогу якнайшвидше виділити кошти усім країнам-членам ЄС.

Як повідомлялося, 16 листопада посли країн ЄС у Брюсселі узгодили умови розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки і фонду відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу. Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права.

Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади. У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.