Компромісне рішення щодо бюджету ЄС не підтримали три країни – президент Євроради

Під час засідання Європейської Ради, де лідери ЄС провели обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС (MFF) та пакету відновлення після коронакризи, керівники трьох держав висловили зауваження до запропонованого компромісного рішення навколо цих документів.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС розповів Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Європейський керівник утримався від відповіді на пряме запитання журналістів, які саме країни висловили заперечення проти погодження важливих фінансових інструментів Євросоюзу.

«Переконаний, що ви добре знаєте, які з країн-членів висловили сумніви щодо запропонованих компромісів. Але я буду чітким. Я, Урсула фон дер Ляєн та Ангела Меркель отримали листи від трьох країн, в яких висловили зауваження, і нам потрібно працювати дуже напружено, щоб знайти рішення найближчим часом», - сказав Шарль Мішель.

Він нагадав, що компромісне рішення щодо багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, а також щодо інструменту відновлення після кризи коронавірусу «Нове покоління ЄС» було одноголосно схвалене лідерами країн ЄС у липні поточного року. Після цього стосовно цих фінансових документів був досягнутий політичний компроміс у політичному трикутнику Європейська Рада-Єврокомісія-Європарламент.

«Зараз ми маємо виконувати те, до чого домовилися. Це є ключовим очікуванням для наших народів, для нашого малого, середнього та великого бізнесу, для всіх наших громадян. Для них є важливим знати, що ми здатні надати підтримку та дуже потужний пакет відновлення, що у нас є чітке бачення, що саме ми маємо зробити у майбутньому. Ми маємо зберегти та розширити наші кліматичні амбіції, нам потрібно розвинути цифровий порядок денний, і для цього нам всім потрібні фінансові засоби», - зауважив Президент Європейської Ради.

Як вже повідомлялося, минулого вівторка, під час зустрічі Ради міністрів ЄС із європейських справ, Польща та Угорщина висловили зауваження щодо порядку розподілу коштів в рамках багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки, що перевищує трильйон євро, а також щодо використання фінансового інструменту відновлення після кризи коронавірусу «Нове покоління ЄС». У середу, 18 листопада, на підтримку такої позиції, яка, практично, заблокувала процес ухвалення бюджету ЄС, в соціальних мережах висловився прем’єр-міністр Словенії.

На цьому етапі офіційні представники Польщі та Угорщини не погоджуються із пропозиціями Єврокомісії та Головування Європейської Ради щодо обумовленості надання допомоги країнам ЄС у подоланні наслідків спричиненої пандемією кризи. Для того, щоб отримати таку допомогу, країнам-членам пропонується забезпечити дотримання верховенства права та універсальних європейських цінностей.

Польща і Угорщина, лідери яких висловили заперечення проти такого правила, вже тривалий час піддаються критиці з боку Євроради та інших європейських інституцій і урядів у зв’язку із певними порушеннями європейських демократичних і правових норм. У Польщі це стосується, у першу чергу, дотримання принципу незалежності судової влади, а в Угорщині – дотримання принципів балансу між владними повноваженнями та базових прав, таких як свобода висловлювання та преси.