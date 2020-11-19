Словенський прем’єр підтримав Польщу й Угорщину, які ветували бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша в середу висловив підтримку Польщі й Угорщині, які наклали вето на бюджет Євросоюзу через плани Брюсселя прив'язати фінансування держав-членів до дотримання верховенства права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

«Деякі політичні групи... відкрито погрожують використовувати інструмент, помилково названий "верховенством закону", щоб дисциплінувати окремі держави-члени ЄС більшістю голосів. Верховенство закону означає, що суперечки вирішуються незалежним судом, а не політичною більшістю в будь-якій іншій організації. Нам потрібні інститути ЄС, які не братимуть участь у внутрішньополітичних конфліктах держав-членів», - зазначив Янша в листі президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.

Утім сама Словенія наразі не приєдналася до Польщі й Угорщини в накладенні вето на бюджет ЄС.

Варто зазначити, що нинішній словенський прем’єр в цілому є союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, особливо в питанні протидії масовій міграції.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Угорщина і Польща заблокували прийняття бюджету і фонду відновлення ЄС на 2021-2027 роки, оскільки документ включав пункт, в якому доступ до грошей залежить від дотримання верховенства права. Це означає, що виділення коштів на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією коронавірусу, може бути відкладено.

На саміті в липні 2020 року глави держав і урядів країн ЄС узгодили проєкт бюджету на 2021-2027 роки обсягом понад один трильйон євро. На саміті було також прийнято рішення створити фонд відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу, для якого передбачалося виділити ще 750 мільярдів євро.

Водночас компромісний варіант документа містив положення, яке зобов'язує скорочувати виплати країнам, що порушують принципи правової держави.

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