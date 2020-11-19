Польща не погодиться на нерівноправне трактування верховенства права — Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що прив’язка верховенства права до розподілу бюджету ЄС може становити загрозу для майбутнього Євроспільноти.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час дискусії в Сеймі на тему спротиву уряду Польщі щодо прив’язки принципу верховенства права до розподілу європейських коштів в бюджеті ЄС.

“ЄС, де існує європейська олігархія, яка карає слабших і заганяє їх у кут, це не та Спільнота, в яку ми вступали і перед якою є майбутнє”, - заявив Моравецький.

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Він заявив, що запропонована Німецьким головуванням спільно з Європарламентом прив’язка дотримання верховенства права до розподілу європейських коштів спочатку діятиме проти Польщі, Угорщини і, можливо, Словенії, а через кілька років це може стосуватися інших країн ЄС.

За словами керівника польського уряду, прийняття такого розпорядження, яке довільно інтерпретується "бюрократами у Брюсселі", може загрожувати “на подальших етапах розпадом ЄС”.

Він підкреслив, що Польща не погоджується на нерівноправне трактування, і якщо європейські партнери цього не зрозуміють, то Варшава застосує право вето щодо бюджету ЄС.

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Польський прем’єр наголосив, що ЄС “має бути спільнотою рівних”.

Лідер правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський також заявив в середу у Сеймі, що у разі потреби Варшава накладе вето на бюджет ЄС, оскільки це є питанням можливої “втрати суверенітету”.

Як повідомлялося, 17 листопада Угорщина і Польща заблокували прийняття бюджету і фонду відновлення ЄС на 2021-2027 роки, оскільки документ включав пункт, в якому доступ до грошей залежить від дотримання верховенства права. Це означає, що виділення коштів на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією коронавірусу, може бути відкладено.

На саміті в липні 2020 року глави держав і урядів країн ЄС узгодили проєкт бюджету на 2021-2027 роки обсягом понад один трильйон євро. На саміті було також прийнято рішення створити фонд відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу, для якого передбачалося виділити ще 750 мільярдів євро.

Водночас компромісний варіант документа містив положення, яке зобов'язує скорочувати виплати країнам, що порушують принципи правової держави.

Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади. У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.