Японія та Китай відкривають кордони для ділових поїздок

Японія та Китай досягли домовленості щодо відкриття власних кордонів для ділових поїздок громадян до кінця цього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei.

Міністри закордонних справ Китаю та Японії вперше протягом дев'яти місяців провели очні перемовини.

Цей крок зроблено задля стимулювання економічної діяльності, яку порушила пандемія коронавірусу.

Дві країни затвердили відновлення короткострокових ділових поїздок. Угода повинна була бути укладена ще в жовтні, але подію відтермінували через збільшення числа нових випадків COVID-19 в Японії.

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Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що "обидві (країни - ред.) сприятимуть відновленню китайсько-японських відносин, що відповідає запитам нової ери".

Як повідомлялося, станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб одужали.

Фото: tokyoreview.net