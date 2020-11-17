Білорусь ввела «дзеркальні» санкції проти країн ЄС і Канади
Як передає Укрінформ, про це йдеться у поширеній заяві Міністерства закордонних справ Білорусі, повідомляє БЕЛТА.
«У зв'язку з виконавчим рішенням Ради Європейського Союзу від 6 листопада Білорусь з сьогоднішнього дня дзеркально доповнює свій санкційний список у відповідь по кожній з країн ЄС та Канаді», - йдеться у повідомленні.
МЗС Білорусі пояснило, що в рамках дипломатичної коректності список не буде опубліковано. Він має еквівалентний характер, а також діє в рамках інтеграційних об'єднань, до яких входить Білорусь, заявили в МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, Рада Європи затвердила 6 листопада додатковий санкційний список щодо Білорусі, до якого включено 15 високопоставлених чиновників, у тому числі Олександра Лукашенка. За погодженням з ЄС Канада також запровадила подальші санкції ще проти 13 посадовців Білорусі.
У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
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