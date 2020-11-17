Рада ЄС розгляне додаткові санкції проти режиму Лукашенка

Рада міністрів ЄС із закордонних справ 19 листопада розгляне можливість застосування додаткових санкцій проти режиму Лукашенка, які поширюватимуться не лише на осіб, причетних до репресій проти учасників мирних протестів, але також проти певних підприємств.

По це напередодні зустрічі розповів високопоставлений представник Євросоюзу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви знаєте, що ситуація в Білорусі змінюється на гірше з точки зору репресій, які застосовує режим. Два дні тому під час демонстрації було вбито людину. Олександр Лукашенко так і не розпочав національний діалог, що є єдиним шляхом для виходу з цієї ситуації. Тож міністри розглянуть варіанти, що може бути зроблено далі, на додаток до заходів, які ми вже вжили після сфальшованих виборів в серпні, після чого Лукашенко оголосив себе президентом без будь-якої легітимності», - зазначило джерело.

Представник ЄС не став робити припущення щодо кількості білоруських чиновників, які можуть потрапити до оновленого санкційного списку, але зауважив, що обмежувальні заходи можуть бути поширені також на деякі підприємства, на які спирається режим, - це питання також буде розглядатися на рівні європейських міністрів закордонних справ.

Як вже повідомляв Укрінформ, 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів та жорстоко побили. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста. За даними правозахисного центру «Весна», під час цих акцій протесту минулої неділі були затримані 1279 осіб.

Протести в Білорусі тривають вже понад три місяці після президентських виборів 9 серпня, на яких за результатами фальсифікацій Олександр Лукашенко оголосив себе президентом на наступний термін. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності. ЄС запровадив санкції проти режиму в Білорусі, та ввів санкції проти 55 осіб, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення.