Санкції ЄС проти Лукашенка і К° включають обмеження в'їзду та замороження рахунків

У Європейському Союзі наразі проводяться консультації щодо розширення персональних санкцій проти білоруських чиновників, і не виключено додання до цього списку компаній.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

Бургер нагадав, що запроваджені нещодавно санкції ЄС спрямовані проти 55 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, і передбачають обмеження в'їзду та замороження рахунків.

Водночас він не став відповідати на запитання, про які саме компанії йдеться, зауваживши лише, що це структури, які беруть участь у діяльності білоруського уряду.

Представник МЗС ФРН також наголосив, що «зарано вдаватися до деталей», адже переговори на рівні ЄС тривають.

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Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт зі свого боку назвав дії білоруських силовиків під час недільних демонстрацій «репресіями» і заявив, що у Берліні про це «не забудуть». «Це мусить закінчитися», - підкреслив він.

За словами речника, уряд Німеччини знову закликає владу у Мінську до конструктивного, відкритого діалогу з Координаційною радою.

Як повідомлялося, у Білорусі 15 листопада пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля протестів.