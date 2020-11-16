100-й день протестів: у Мінську знову вийшли на Марш пенсіонерів

У Мінську в понеділок на Марш пенсіонерів зібралося щонайменше тисяча людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі Наша нива.

«На Марш пенсіонерів зібралося щонайменше тисяча людей, незважаючи на оточену (співробітниками правоохоронних органів - ред.) площу Незалежності. Колона рушила проспектом», - йдеться у повідомленні.

Люди скандують «Трибунал» і «За що вбили Рому (Бондаренка - ред.)?», пише TUT.by.

За інформацією очевидців, проспект Незалежності перекритий від ДУМу до вулиці Сурганова.

Також повідомляється про закриття станції метро «Площа Леніна». Потяги на ній не зупинялися. Однак після того, як учасники маршу покинули площу Перемоги, станція метро відновила свою роботу.

За інформацією Радыё Свабода, відомій 73-річній білоруській активістці Ніні Багінській на марші стало зле, їй викликали швидку.

Учасники маршу пенсіонерів пройшли повз КДБ в Мінську.

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Повідомляється, що паралельно з цим маршем у центрі Мінська на МКАД мінчани організували «ланцюжок солідарності».

Як повідомлялося, в Білорусі 15 листопада пройшли акції протесту пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків.

За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних акцій протесту було затримано 1279 осіб.

Затримання проходили в багатьох містах країни, в тому числі в Мінську, Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірску. Більшість затриманих перебувають у районних відділках міліції.

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За даними «Весни», в списку затриманих - журналісти і фотокореспонденти видань TUT.by, "Наша нива", БелаПАН, ТАСС, Белсат, Гроднолайф, Трибуна.

Водночас МВС Білорусі повідомляє, що вчора по країні за порушення законодавства про масові заходи і до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поміщені понад 700 осіб.

Загалом по країні пройшло 35 протестних акцій, зазначили у відомстві.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.