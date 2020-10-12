У Білорусі на акції протесту вийшли пенсіонери

На площі Незалежності біля Червоного костелу в Мінську зібралися на антиурядовий марш десятки пенсіонерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Як наголошується, вони співають «Священну війну» і скандують «Вєрим, можам, пераможам!». Фермер з «Майонтка «Матусєвічи» привіз їм дві коробки квітів.

Як повідомляють очевидці, люди в оливковій формі затримали тут дівчину в жилетці «Преса», її особа не уточнюється. Видання пише також про затримання фотографа «Комсомольської правди» Святослава Зоркого.

Мітинги пенсіонерів у Білорусі Фото: TYT.BY

Далі марш пенсіонерів рушив проспектом Незалежності.

За даними Радыё Свабода, в центрі Гродно близько 60 літніх людей зібралися з квітами. Поліція попередила їх, що проведення цього заходу заборонене. До них під'їхав поліцейський автобус без знаків.

Також повідомляється, що журналісти Марися Харевич і Сергій Людкевич затримані на мітингу «для перевірки документів».

Крім того, близько 20 пенсіонерів зібралися біля гомельського центрального універмагу. Поліція також попередила про незаконність цього протесту, але пенсіонери рушили Радянською вулицею у бік площі Леніна.

Пенсіонери міста Ліда також взяли участь в протесті.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.