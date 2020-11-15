Правозахисники заявляють про 900 затриманих під час недільних протестів у Білорусі

Білоруський правозахисний центр «Вясна» до вечора неділі (20:30 за Києвом) опублікував імена 901 затриманого в країні на акціях протесту.

Про це повідомляється на сайті правозахисників, передає Укрінформ.

Уточнюється, що затримання відбувалися в багатьох містах країни. Більшість перебувають у районних відділеннях міліції.

Портал Tut.by повідомляє, що біля Фрунзенського РВВС у Мінську «з боку актової зали лунають крики».

Із настанням темряви громадяни проводять невелику ходу, шикуються в ланцюги солідарності.

Радыё Свабода повідомляє, що сьогодні в Мінську було затримано багато відомих людей, серед них близько 20 журналістів, заступник директора Республіканського центру онкології та медичної радіології, кандидат медичних наук Павло Моісєєв, начальник операційного відділу того ж центру, кандидат меднаук Андрій Палуянчик, гендиректор відомого московського видавництва «Час» Борис Пастернак.

У Білорусі сьогодні відбувалися акції протесту пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Були масові затримання в різних частинах міста, протягом дня застосовувалися газ, світлошумові гранати.

Наприкінці денних заходів у Мінську була зачищена Площа Змін, заявлена ​​кінцевим пунктом недільного маршу протесту. Після зачистки силовики ще ходили по навколишніх дворах і будинках, в пошуках журналістів і учасників протесту. Комунальники прибрали всі квіти і свічки з народного меморіалу Роману Бондаренку.

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Як відомо, у неділю, 15 листопада, в Мінську на початок маршу протесту силові структури стягнули військову і спецтехніку, були закриті ряд станцій метро, ​​були проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.