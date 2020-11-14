У Сеймі Польщі просять посилити санкції проти Білорусі через вбивство опозиціонера

Група співпраці з Білоруссю у Сеймі Польщі закликала уряд країни та уряди країн ЄС швидко накласти жорсткі санкції на режим Олександра Лукашенка у зв’язку із вбивством опозиціонера Романа Бондаренка.

Текст звернення до польського уряду і країн ЄС оприлюднив у Твіттері депутат Сейму, голова парламентської групи з питань Білорусі Роберт Тишкевич.

“У зв’язку з ганебним вбивством Романа Бондаренка і зростанням хвилі переслідувань в Білорусі парламентська група з питань Білорусі закликає уряд Польщі та уряди країн-членів ЄС швидко і рішуче посилити санкції проти режиму Лукашенка”,- йдеться у звернені.

Як зазначається, лише послідовна і солідарна позиція Євросоюзу може призупинити подальше кровопролиття в Білорусі.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню, де і помер. Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренко.

Читайте також: Представницю Тихановської у справах молоді арештували на два місяці

У Білорусі вже понад два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.