Представницю Тихановської у справах молоді арештували на два місяці

Суд у Білорусі заарештував на два місяці члена основного складу Координаційної ради, представника Світлани Тихановської у справах молоді Алану Гебремаріам.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

"Члену основного складу Координаційної ради, представнику Світлани Тихановської у справах молоді Алані Гебремаріам обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці", - йдеться в повідомленні.

Гебремаріам є підозрюваною у справі організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок. У найближчі 10 днів їй мають або висунути обвинувачення, або звільнити.

Алана Гебремаріам - активістка «Молодіжного блоку», член основного складу Координаційної ради, екскандидат у депутати сьомого скликання. На початку жовтня Тихановська призначила її представником у справах молоді та студентів.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада вдома у Гебремаріам пройшов обшук. Потім стало відомо, що вона знаходиться в СІЗО КДБ у Мінську і є підозрюваною за ст. 342 ч. 1 КК РБ («організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і поєднаних з явною непокорою законним вимогам представників влади або які призвели до порушення роботи транспорту, підприємств, установ або організацій, або активна участь у таких діях за відсутності ознак більш тяжкого злочину»).

На даний час обвинуваченими у справі, порушеній стосовно Координаційної ради, проходять члени президії КР Максим Знак, Марія Колесникова. Екскандидат у президенти Світлана Тихановська в рамках цієї самої справи оголошена в міжнародний розшук.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.

Фото: news.tut.by