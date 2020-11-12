У Білорусі до представника Тихановської прийшли з обшуком
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by з посиланням на пресслужбу Координаційної ради.
«Є інформація, що зараз проходить обшук будинку. Поки що це всі подробиці», - сказав прессекретар КР Антон Родненков.
У рамках якої справи проводиться обшук, у Координаційній раді не знають.
Алана Гебремаріам - активістка «Молодіжного блоку», член основного складу Координаційної ради, екскандидат у депутати сьомого скликання. На початку жовтня Тихановська призначила її представником у справах молоді та студентів.
Обвинуваченими у справі, порушеній стосовно Координаційної ради, проходять члени президії КР Максим Знак, Марія Колесникова. Екскандидат у президенти Світлана Тихановська у рамках цієї самої справи оголошена в міжнародний розшук.
За інформацією правозахисників, у цілому в Білорусі стосовно учасників антиурядових акцій протесту порушили вже більш як 900 кримінальних справ за шість місяців.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.
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