У Білорусі до представника Тихановської прийшли з обшуком

У Мінську у члена Координаційної ради, представника Світлани Тихановської у справах молоді та студентів Алани Гебремаріам проходить обшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by з посиланням на пресслужбу Координаційної ради.

«Є інформація, що зараз проходить обшук будинку. Поки що це всі подробиці», - сказав прессекретар КР Антон Родненков.

У рамках якої справи проводиться обшук, у Координаційній раді не знають.

Алана Гебремаріам - активістка «Молодіжного блоку», член основного складу Координаційної ради, екскандидат у депутати сьомого скликання. На початку жовтня Тихановська призначила її представником у справах молоді та студентів.

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Обвинуваченими у справі, порушеній стосовно Координаційної ради, проходять члени президії КР Максим Знак, Марія Колесникова. Екскандидат у президенти Світлана Тихановська у рамках цієї самої справи оголошена в міжнародний розшук.

За інформацією правозахисників, у цілому в Білорусі стосовно учасників антиурядових акцій протесту порушили вже більш як 900 кримінальних справ за шість місяців.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.

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