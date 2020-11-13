Представницю Тихановської відправили у СІЗО й оголосили підозру

Член Координаційної ради, представник Світлани Тихановської у справах молоді та студентів Алана Гебремаріам знаходиться в СІЗО в Мінську і є підозрюваною у кримінальній справі.

Про це повідомляє TUT.by у телеграм-каналі, передає Укрінформ.

«Член основного складу Координаційної ради Алана Гебремаріам є підозрюваною за ст. 342 ч. 1 КК РБ і знаходиться нині у СІЗО КДБ », - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ст. 342 ч.1 УГ РБ - «організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади або які призвели до порушення роботи транспорту, підприємств, установ або організацій, або активна участь у таких діях за відсутності ознак більш тяжкого злочину».

Запобіжний захід має бути обраний до середини неділі, 15 листопада, йдеться у повідомленні.

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Напередодні в четвер вдома у Гебремаріам пройшов обшук.

Алана Гебремаріам - активістка «Молодіжного блоку», член основного складу Координаційної ради, екскандидат у депутати сьомого скликання. На початку жовтня Тихановська призначила її представником у справах молоді та студентів.

Обвинуваченими у справі, порушеній стосовно Координаційної ради, проходять члени президії КС Максим Знак, Марія Колеснікова. Екскандидата у президенти Світлану Тихановську у рамках цієї ж справи оголошено у міжнародний розшук.

За інформацією правозахисників, у цілому в Білорусі щодо учасників антиурядових акцій протесту порушили вже понад 900 кримінальних справ за шість місяців.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля протестів.