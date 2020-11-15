У Мінську жорстко «зачистили» Площу Змін, сотні затриманих

У білоруській столиці Мінську розігнали Площу Змін, яка заявлена ​​кінцевим пунктом маршу протесту. Після «зачистки» силовики ходять по навколишніх дворах і будинках у пошуках журналістів і учасників протесту.

Про це повідомляє Радіо Свабода і портал Tut.by, передає Укрінформ.

«На Площі Змін почалася зачистка, протестувальників хапають по одному, затягують в автобуси і автозаки, чоловіків і жінок. Зривають прапори, зламано лампочки, знесено намети. Незабаром на Площі Змін залишилися лише силовики. Багато затриманих», - йдеться в повідомленні.

Портал Tut.by публікує відео застосування спецзасобів у районі Площі Змін.

Видання також повідомляє про те, що після зачистки «навколо Площі Змін продовжують ходити силовики в пошуках журналістів і учасників протесту». Також є дані, що силовики ломилися в квартири в навколишніх будинках.

Після зачистки комунальники прибирають квіти з народного меморіалу Роману Бондаренку. Але при цьому навколо нього залишаються запалені свічки.

У Мінську тривають масові затримання в різних частинах міста, протягом дня використовувались газ, світлошумові гранати.

Білоруський ПЦ «Вясна» станом на 18:30 опублікував дані про понад 600 затриманих у неділю на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все у Мінську.

Сьогодні в Мінську було затримано багато відомих людей, серед них гендиректор відомого московського видавництва «Время» Борис Пастернак.

Також повідомляється про затримання 16 журналістів.

Як відомо, у неділю, 15 листопада, в Мінську до початку маршу протесту силові структури стягнули військову і спецтехніку, було закрито ряд станцій метро, ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі 15 листопада проходитьакції протесту пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. Маршрут маршу планувався від народного меморіалу вбитого в перші дні протесту Олександра Тарайковського (метро Пушкінська) до Площі Змін, де був захоплений Роман Бондаренко.

У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Tut.by, Белсат