ЄС розширить список санкцій щодо Білорусі до 200 осіб – Тихановська
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.
"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями по бізнесам і держкомпаніям, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС ось-ось розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - йдеться в повідомленні пресслужби Тихановської.
За словами екскандидатки у президенти Білорусі, її команда домагається перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".
Крім того, зазначає Тихановська, йде робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними - це Беларусбанк і Белагропромбанк".
"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.
Як повідомлялося, Рада Європи затвердила 6 листопада додатковий список санкцій щодо Білорусі, до якого включені 15 високопоставлених чиновників, у тому числі Олександр Лукашенко.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля протестів.