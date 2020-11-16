ЄС розширить список санкцій щодо Білорусі до 200 осіб – Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська і її команда домовляються про розширення Євросоюзом списку санкцій білоруських чиновників за репресії щодо учасників протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями по бізнесам і держкомпаніям, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС ось-ось розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - йдеться в повідомленні пресслужби Тихановської.

За словами екскандидатки у президенти Білорусі, її команда домагається перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

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Крім того, зазначає Тихановська, йде робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними - це Беларусбанк і Белагропромбанк".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.

Як повідомлялося, Рада Європи затвердила 6 листопада додатковий список санкцій щодо Білорусі, до якого включені 15 високопоставлених чиновників, у тому числі Олександр Лукашенко.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля протестів.