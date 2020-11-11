У Чехії найактивніше діють російські та китайські спецслужби - контррозвідка

Розвідувальну діяльність у Чехії найактивніше провадять російські та китайські спецслужби, при цьому їхні цілі та методи відрізняються.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає зі звіту Інформаційної безпекової служби ЧР (BIS) за 2019 рік.

«Інтенсивність діяльності китайської розвідки не відстає від російської. Однак ключова відмінність полягає в тому, що Росія прагне дестабілізувати й дезінтегрувати своїх опонентів, тоді як мета Китаю - побудувати синоцентричне глобальне співтовариство, де інші країни визнають легітимність китайських інтересів і виявляють Китаю належну повагу (на думку китайської сторони)», - йдеться у звіті.

Як указується, торік у Чехії відзначилися всі російські спецслужби, які здійснюють розвідувальну діяльність: цивільна СЗР, військове ГРУ, ФСБ та Федеральна служба охорони. Їхня діяльність - переважно під дипломатичним прикриттям - була зосереджена на просуванні російських зовнішньополітичних інтересів, забезпеченні позитивного іміджу РФ у Чехії та пропаганді поглядів Кремля.

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BIS повідомляє, що в попередні роки вона фіксувала зусилля намагання МЗС РФ та цивільної розвідки контролювати події в російськомовній спільноті Чехії, особливо через підтримку прокремлівської частини діаспори.

Чеська контррозвідка звертає увагу на таку тактику Москви як заохочення недержавних структур та їхніх представників, що часто посилюється маніпулятивними діями в інформаційному просторі.

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У звіті BIS також зазначено, що торік було виявлено дві кібератаки, коли хакерам удалося зламати мережу представництва Чехії при одній з міжнародних організацій. Під час розслідування нападу на МЗС також було виявлено шкідливе програмне забезпечення, віднесене до сфери кібершпигунства. Експерти вважають, що за цією акцією стояли «державні актори», скоріш за все, російські.