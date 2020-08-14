У Чехії дипломата РФ спіймали на незаконній купівлі боєприпасів

Чеські спецслужби викрили дипломата посольства РФ у Празі на тому, що він незаконно купував набої для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на програму Radiožurnál Чеського радіо.

Операція по затриманню відбулася ще 25 червня під час купівлі-продажу на автостоянці в Ржичанах (центральна Чехія). Затриманий виявився цивільним співробітником військового аташату посольства РФ та, очевидно, за сумісництвом – однієї з російських спецслужб (однак, як і в інших подібних випадках, доказів для цього бракує). Слідчі виходять з того, що боєприпаси були призначені для російськомовного «тіньового світу» або безпосередньо для прихованих операцій російських спецслужб на території ЄС.

Такий товар можна офіційно придбати лише у ліцензованого дилера. За незаконну закупівлю боєприпасів загрожує строк до 5 років у в’язниці. Від притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка врятував дипломатичний імунітет. Дипломат був звільнений і виїхав до Росії одразу після цього.

За джерелами з дипломатичних кіл, російська сторона у цій справі не протестувала проти дій чеської влади та відкликала затриманого представника у повній тиші, уникнувши його офіційної депортації.

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«Їм було зрозуміло, що їх спіймали зі спущеними штаньми», - прокоментувало високопоставлене джерело з дипломатичного середовища. За його словами, це серйозний випадок, який свідчить про те, що російська адміністрація не боїться використовувати так звані методи безробітних на території країн-членів Європейського Союзу.

Спецоперація була проведена завдяки кооперації з продавцем, під наглядом детективів Національного штабу проти організованої злочинності, а також офіцерів військової розвідки.

Ця справа сталася на тлі «шпигунської хвилі» у відносинах між двома державами. Затримання сталося рівно через три тижні після того, як Чехія оголосила про висилку двох інших російських дипломатів – керівника Російського культурного центру в Празі Андрія Кончакова та його підлеглого Ігоря Рибакова. Є підозра, що й ці двоє насправді були офіцерами російських спецслужб. З іншого боку, днями російська влада в Москві заарештувала місцевого радника голови космічного агентства Роскосмос та колишнього журналіста Івана Сафронова за підозрою в нібито передачі чеським спецслужбам інформації про поставки російської зброї до Близького Сходу та в Африки.

Служби інформаційної безпеки ЧР (BIS) вже давно оцінює діяльність російської розвідки на території Чехії як одну з найбільш ризикованих. У своїх щорічних доповідях BIS також звертає увагу на чисельність російської дипломатичної місії в Чехії: у російському посольстві в Празі працює близько 140 працівників, тоді як, наприклад, США мають близько 70 людей, а Китай - близько 30.