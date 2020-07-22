Лондон розширює повноваження розвідки для протидії шпигунам з Росії та Китаю - ЗМІ
Про це повідомляє Sky News.
«Борис Джонсон готується надати безпековим службам більше повноважень, аби припинити іноземне втручання у Британії, згідно з новими законами, які націлені на протидію загрозі російських шпигунів», - йдеться у повідомленні.
За даними телеканалу, в країні буде, зокрема, створено «реєстр іноземних шпигунів», що дозволить Лондону більш пильно моніторити агентів із Росії й Китаю.
Зазначається, що всі особи, які потраплять у цей реєстр, можуть бути ув’язнені або депортовані.
В уряді сподіваються, що нове законодавство зробить у Британії більш жорстке середовище для країни-противників.
Як повідомлялося, 21 липня комітет із питань розвідки та безпеки парламенту Великої Британії опублікував доповідь щодо втручання РФ у внутрішні справи Британії. У документі, зокрема, також було вказано, що британський уряд не зміг належно відреагувати на спроби Москви втрутитися у референдум щодо Brexit 2016 року.