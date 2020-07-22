Лондон розширює повноваження розвідки для протидії шпигунам з Росії та Китаю - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує надати спецслужбам більше повноважень для протидії іноземному втручанню.

Про це повідомляє Sky News.

«Борис Джонсон готується надати безпековим службам більше повноважень, аби припинити іноземне втручання у Британії, згідно з новими законами, які націлені на протидію загрозі російських шпигунів», - йдеться у повідомленні.

За даними телеканалу, в країні буде, зокрема, створено «реєстр іноземних шпигунів», що дозволить Лондону більш пильно моніторити агентів із Росії й Китаю.

Зазначається, що всі особи, які потраплять у цей реєстр, можуть бути ув’язнені або депортовані.

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В уряді сподіваються, що нове законодавство зробить у Британії більш жорстке середовище для країни-противників.

Як повідомлялося, 21 липня комітет із питань розвідки та безпеки парламенту Великої Британії опублікував доповідь щодо втручання РФ у внутрішні справи Британії. У документі, зокрема, також було вказано, що британський уряд не зміг належно відреагувати на спроби Москви втрутитися у референдум щодо Brexit 2016 року.