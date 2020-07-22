Британія не змогла належно відреагувати на спроби РФ втрутитися у внутрішні справи

Британський уряд не зміг підготувати належну реакцію на спроби Москви втрутитися у референдум щодо Brexit 2016 року.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті парламентського комітету, повідомляє The Guardian.

"Британський уряд та спецслужби не змогли підготувати або зробити належну оцінку спроб Кремля втрутитися у референдум щодо Brexit 2016 року", - йдеться у давноочікуваному звіті щодо російського втручання.

У 50-сторінковому документі, підготовленому комітетом британського парламенту з розвідки та безпеки, міститься осудливий висновок, що міністри "не бачили або не шукали доказів успішного втручання у демократичні процеси у Великій Британії".

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У профільному комітеті парламенту повідомили, що їм не надавали будь-яку оцінку спроб РФ втрутитися у внутрішню політику Британії після референдуму щодо виходу країни з ЄС.

"Ця ситуація яскраво контрастує з тим, як США справляються з оцінкою російського втручання у президентські вибори 2016 року, де протягом двох місяців після голосування розвідувальною спільнотою була надана оцінка, після чого був оприлюднений публічний звіт", — йдеться у документі.

Члени парламентського комітету відзначили, що не можуть точно визначити, чи успішно Кремль втручався у голосування щодо Brexit, оскільки спроби з’ясувати це навіть не здійснювалися.

Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету щодо втручання РФ у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.

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Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

Фото: Virginia Mayo/AP