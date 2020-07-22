Москва намагалася вплинути на референдум щодо незалежності Шотландії 2014 року

Звіт, підготований розвідкою для парламенту Британії, підтверджує, що Російська Федерація намагалася вплинути на результат голосування під час референдуму щодо незалежності Шотландії 2014 року.

Про це повідомляє CityA.M.

"Майбутній звіт про вплив Росії на британську політику ймовірно містить висновок, що Кремль намагався вплинути на результат референдуму про незалежність Шотландії", - йдеться у повідомленні.

У звіті говориться, що референдум про незалежність Шотландії 2014 року являв собою "перше втручання пострадянської доби у демократичні вибори на Заході".

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Втручання Кремля у вибори могло відбуватись з використанням новинних агенцій, як RT та Sputnik.Також використовуались автоматизовані облікові записи у мережах Twitter та Facebook, з метою розповсюдження неправдивих новин.

У доповіді парламенту також буде висвітлено інформацію щодо звинувачень у кібератаках з боку РФ проти Британії та отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері 2018 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння "Новічком" двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

Фото: АА