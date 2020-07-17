Британія наступного тижня опублікує доповідь щодо втручання РФ у вибори
Про це повідомляє BBC.
"ISC одноголосно схвалив публікацію довгоочікуваної доповіді щодо ймовірного російського втручання у вибори у Великій Британії перед літніми канікулами парламенту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, у доповіді будуть представлені докази від британської розвідки щодо спроб Росії вплинути на референдум про вихід країни з ЄС у 2016 році (Brexit) та парламентські вибори 2017 року.
Минулого тижня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може незабаром дозволити публікацію доповіді парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії.
Як повідомлялося, наприкінці 2019 року стало відомо, що уряд Великої Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.