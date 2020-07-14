Британія заборонила Huawei доступ до своєї мережі 5G

Влада Великої Британії вирішила заборонити технологічному гіганту Huawei доступ до національної мережі 5G та вилучити усе наявне обладнання китайської компанії.

Про це повідомляє ABC News.

"Британський уряд заборонив китайському технологічному гіганту Huawei доступ до національної мережі 5G та вилучить усе наявне обладнання компанії, крок, який може коштувати до 2 млрд фунтів (3,6 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалена на тлі постійного тиску з боку США, найважливішого розвідувального партнера Великої Британії, який підштовхував британський уряд до скасування рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Huawei обмеженого доступу до розвитку національної мережі 5G на початку року.

14 липня Джонсон очолив засідання Ради національної безпеки Великої Британії (NSC), на якому було прийнято остаточне рішення щодо заборони доступу до 5G для Huawei.

Як зазначається, компанія Huawei працює з телекомунікаціями у Великій Британії з початку 2000-х років.

За словами керівника компанії Huawei, вилучення обладнання телекомунікаційного гіганта з національних мереж може коштувати до 500 мільйонів фунтів та тривати до десяти років.

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Як повідомлялося, наприкінці червня Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.

Компанія Huawei була витіснена з американського ринку. Уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.

В Канаді уповноважені органи вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу щодо створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.