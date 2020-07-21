Демократи США звернулися до ФБР через загрозу втручання у вибори

Демократи Конгресу США звернулися до ФБР з проханням провести брифінг щодо загрози втручання у вибори у США.

Про це йдеться в листі на ім'я директора ФБР Крістофера Рея, повідомляє StarTribune.

"Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден заявив у понеділок, що він попереджає Росію та інші закордонні уряди, що він буде діяти активно як президент, протистоячи будь-якому втручанню у вибори у США.

Заява з'явилася через лічені години після того, як лідери демократів оприлюднили нове попередження про те, що Конгрес, ймовірно, став об'єктом іноземного втручання", - йдеться у повідомленні.

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За словами авторів звернення, їм стало відомо "про конкретні серйозні загрози".

"Ми глибоко стурбовані, зокрема, тим, що Конгрес, ймовірно, може стати ціллю узгодженої іноземної кампанії з втручання, метою якої є посилення дезінформації, щоб вплинути на діяльність Конгресу, громадські дебати та президентські вибори у листопаді", - йдеться в листі.

Автори звернення відзначили, що через загрози, необхідно, щоб до кінця липня ФБР провело секретний брифінг, присвячений загрозам щодо всіх членів Конгресу.

ФБР заявило, що отримало лист, але відмовилося від подальших коментарів.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються демократ Джо Байден та

діючий президент-республіканець Дональд Трамп.