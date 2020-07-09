Джонсон хоче опублікувати документ про втручання РФ "якомога швидше"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може незабаром дозволити публікацію доповіді парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії.

Про це повідомляє Independent.

«Речник прем’єра заявив сьогодні, що пан Джонсон буде заохочувати новий комітет опублікувати (доповідь про РФ – ред.) «якомога швидше» », - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, у листопаді минулого року Комітет із питань розвідки й безпеки Палати громад Великої Британії завершив доповідь про втручання Росії у внутрішні справи Британії.

Проте, документ досі неопублікований через те, що Комітет не проводив засідання вже впродовж семи місяців після виборів у країні.

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При цьому Комітет не збирався через те, що прем’єр Борис Джонсон не міг схвалити список із його майбутніми членами, на відміну від інших комітетів британського парламенту.

Як зауважує газета, Комітет не підзвітний парламенту, а тільки прем’єру, який й має надати дозвіл на публікацію доповіді про російський вплив на британську політику.

Зазначається, що голосування за членів Комітету із питань розвідки й безпеки заплановане на наступний понеділок.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року стало відомо, що уряд Великої Британії опублікує доповідь парламентського комітету про втручання Росії у внутрішні справи Британії та її вплив на результат референдуму щодо Brexit після позачергових виборів до законодавчого органу 12 грудня.